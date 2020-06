Non à l’annexion de la Palestine et au recel chez les commerçants (Vidéo)

Des clients et clientes sont intervenus avec succès, ce samedi en Ile de France, dans un magasin G20 de leur quartier, pour faire retirer des produits de l’occupation, en l’occurrence des avocats et des pamplemousses.

Et ils repasseront tous les jours pour s’assurer que ce recel de produits volés aux Palestiniens, ne se reproduit pas.



Les commerçants, pris en flagrant délit de non respect de la législation, qui exige que l’origine exacte des produits soit écrite en caractères aussi gros que leur prix, avaient inscrit « IL » dans un petit coin et prétendu qu’il s’agissait de l’Irlande !

Alors qu’Israël annonce l’annexion prochaine de la Vallée du Jourdain, et d’autres terres palestiniennes où sont implantées des colonies illégales, nous devons tous et toutes intervenir auprès des commerçants sans éthique pour faire retirer ces produits. C’est bien la moindre des choses.



N’oublions pas que c’est comme ça que l’apartheid a fini par être aboli en Afrique du Sud !

CAPJPO-EuroPalestine